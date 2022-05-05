Мэр: россияне ударили ракетами по Краматорску, 6 человек ранены

Российская армия в ночь на 5 мая нанесла ракетный удар по жилым районам и центральной части города Краматорск Донецкой области, по предварительной информации ранены 6 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города.

По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик.

Предварительно 6 раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется".