Разведка Британии: РФ хочет полностью контролировать доступ к Черному морю
Россия продолжает нападения на ключевые города - Одессу, Херсон и Мариуполь. Это намерение оккупантов полностью контролировать доступ к Черному морю, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные британской разведки.
В частности, захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, отметили в разведке.
Наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать.
Напомним, по данным Генштаба, вчера оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.