Верещук: в рамках мариупольского гумкоридора эвакуировали еще более 300 человек

Вчера, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки" , - написала она.

Они уже прибыли в Запорожье.

Верещук поблагодарила работников ООН и Международный Комитет Красного Креста, а также работников гуманитарной колонны: водителей и сотрудников ГСЧС.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается" , – написала министр.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух опубликовал фото эвакуации.