Верещук: в рамках мариупольского гумкоридора эвакуировали еще более 300 человек
Вчера, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки", - написала она.
Они уже прибыли в Запорожье.
Верещук поблагодарила работников ООН и Международный Комитет Красного Креста, а также работников гуманитарной колонны: водителей и сотрудников ГСЧС.
"Мариупольская гуманитарная операция продолжается", – написала министр.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух опубликовал фото эвакуации.