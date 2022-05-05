Пожертвования для Украины будут собирать через портал United24

Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24. Создание и введение в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 03 мая 2022 г. № 516.

Согласно документу, основными задачами Портала United24 являются:

сбор пожертвований на официальные счета для пожертвований в поддержку Украины United24 и получение информации об использовании средств с таких счетов;

получение пожертвований от международных благотворительных (в том числе волонтерских) организаций;

обеспечение пользователей Портала United24 информацией об использовании средств органами государственной власти, для удовлетворения потребностей которых открыты официальные счета для пожертвований на поддержку Украины United24.

Владельцем (держателем) портала United24 и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение является государство в лице Минцифры.

Техническим администратором портала United24 является государственное предприятие "Дiя" из сферы управления Минцифры. Технический администратор Портала United24 использует программное обеспечение Портала United24.

Отметим, после российского вторжения украинцы и граждане других стран начали перечислять деньги на Вооруженные силы, которые защищают Украину.

