ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ пострадали более 629 детей

По состоянию на утро 4 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Во вторник, 3 мая, в результате обстрела российскими оккупантами с.Большой Кут Николаевской области получила ранение 9-летняя девочка.

Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных армией РФ на территории Киевской области, в с.Шибино обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в здание вражеского снаряда.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью.