Андрющенко: фильтрационные лагеря в с. Безымянное – гетто для мариупольцев

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что фильтрационные лагеря, устроенные оккупантами в с. Безымянное, превращаются в настоящее гетто для жителей Мариуполя. Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Это самая ужасная история, о которой следует рассказывать всему миру. Мы получили все подробности и уникальное видео-подтверждение изнутри. Без преувеличений – это новая страница военного преступления, которая происходит прямо сейчас", – заявил Андрющенко.

Он рассказал, что почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. Вместе – около двух тысяч человек, разместившихся в с. Безымянное и в с. Казацкое Новоазовского района.

"Формальный повод – для проведения фильтрации. Никаких личных вещей с собой взять не было разрешено, паспорта и другие документы для идентификации личности были отобраны. Мужчин разместили в помещении школы и клуба", – пишет советник.

Он также предоставил видео, полученные им от частных лиц.

"На видео мы можем увидеть именно школу в с. Безымянное. Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя российских военных. Условия содержания ужасающие – люди вынуждены спать на полу в коридорах", – поясняет Андрющенко.

Также он отметил, что медицинская помощь в лагерях не оказывается.

"Среди людей в школе Безымянном зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей. В с. Казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь", – рассказал советник.

Он добавил, что людей проверяют дважды в день – утром и в девять вечера, а в случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других из задержанных.

Кроме того, о трехразовом питании люди могут только мечтать, а точкой гигиены в городе является одна раковина с холодной водой на тысячи человек.

"Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых. Документов людям не возвращают, а все получили бумагу о прохождении фильтрации, но и она не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, но мужчины были задержаны и избиты", – пишет Андрющенко.

Последняя неудачная попытка, по его словам, была прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красного Креста, которые удержанные видели из окон.

"Всех удержанных, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на работу по благоустройству в с. Безымянное и г. Новоазовск под конвоем русских военных. По дальнейшей судьбе оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов", – говорит советник.

При этом в понедельник, 2 мая, как сообщается, на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных", для чего их переоденут в форму украинских солдат.

"Обратная сторона этого ужаса – жизнь женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Из-за отсутствия мужчин и большого количества оккупантов, поселившихся в том районе, дома тотально грабятся россиянами даже при наличии в здании людей", – сообщает Андрющенко.

По его словам, на улицу женщины не выходят из-за страха изнасилования.