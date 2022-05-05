Андрющенко: в Мариуполе установили памятник бабушке с флагом СССР

Оккупантны продолжают заявлять об "улучшении" жизни в Мариуполе. С этой целью в город прибыли российские чиновники. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вчера, 4 мая, в Мариуполе были первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, кураторы интеграции Мариуполя в Россию. Все время их сопровождали коллаборанты Иващенко (псевдомер) и Хармышев (псевдосекретарь общины).

"Они открыли памятник бабушке с флагом на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинского комсомола (название к декоммунизации). Что интересно, во время речи Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет и еще раз анонсирует проведение парада в Мариуполе на 9 мая. Больше никто не прячется" , - написал Андрющенко.

Андрющенко Time

Также в честь визита в Мариуполе запустили первый автобусный маршрут. На нем курсирует всего один автобус. Кроме того, анонсировали второй маршрут, у которого тоже будет один автобус.

"Оба автобуса чудом уцелели во время уничтожения города. Логика проста – сколько автобусов – столько и маршрутов. Оккупанты имеют большую кадровую проблему и не могут найти водителей и ремонтников для общественного транспорта. Сейчас это отдельная задача для фильтрационных мероприятий" , - написал он.

Андрющенко добавил, что оккупанты уничтожили 148 автобусов, которые были в городе.

Андрющенко Time

Оккупационные власти анонсировали "восстановление" Мариуполя, которое должно происходить путем снабжения стройматериалов морем с порта Эйск Россия. Однако, по словам Андрющенко, это невозможно.

"Дело в том, что в акватории порта затопленное судно "Меотида", что делает заход в порт невозможным для любых грузовых судов. Деблокировать заход в порт оккупанты не могут. Поэтому даже в выдуманном улучшении сплошная ложь" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что пока все "восстановление" ограничивается изменением дорожных знаков с возвращением к старым названиям, как из пгт. Никольское.