СБУ: в Испании задержали Анатолия Шария

В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Шария задержали правоохранительные органы Испании 4 мая 2022 года.

"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей" , - говорится в сообщении.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена)

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины, добавили в СБУ.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.

Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы он ответил за свои действия перед законом.