Kyodo: Япония не будет немедленно вводить эмбарго на нефть из РФ

Япония не будет в ближайшее время вводить эмбарго на нефть из РФ – у страны "ограниченные" энергетические ресурсы, поэтому ей будет трудно немедленно последовать примеру ЕС, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает Kyodo.

По его словам, у Японии "ограниченные ресурсы" в энергетике, поэтому стране "было бы трудно немедленно последовать" примеру ЕС.

При этом он заявил, что странам, которые могут ограничить импорт энергоресурсов из России, важно координироваться.

Хагиуда добавил, что Япония готова обсуждать новые санкции против России в рамках G7, придерживаясь предложения президента США Джо Байдена.

В прошлом финансовом году на нефть из России пришлось 4% всего нефтяного импорта Японии, российский газ отвечал за 9% японского импорта, российский уголь – за 11% угольного импорта.

Напомним:

В Еврокомиссии наконец-то решили озвучить детали Шестого пакета экономических санкций против России. В общей сложности он будет включать 4 ключевых элемента.

Четвертый ключевой и самый болезненный – постепенное нефтяное эмбарго.

В частности, против такого санационного шага уже выступила Венгрия, считающая, что эмбарго на российскую нефть повредит ее энергетической безопасности.

В ЕС, со своей стороны, предлагают разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть в течение следующих 20 месяцев, хотя полное эмбарго для остального ЕС должно заработать за 6 месяцев.

Кроме нефти, ЕС хочет отказаться еще и от российских нефтепродуктов. Срок полного отказа - до конца 2022 года.