ГБР: суд арестовал счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 млн грн, сообщает ГБР.

В среду работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них - в Киевской области, остальные - на территории Львовской области.

"Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области" , - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.