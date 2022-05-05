В МИД Польши удивлены заявлениями папы Франциска о войне в Украине
Министерство иностранных дел Польши обеспокоено заявлениями папы Римского о войне в Украине. Об этом, ссылаясь на RMF24, сообщает Европейская правда.
Последние слова папы о войне дипломаты восприняли с отвращением и изумлением. До сих пор у Франциска были проблемы с прямым определением агрессора, но в недавнем интервью итальянской прессе он прямо заявил, что
"НАТО лает на Россию" и что Альянс мог спровоцировать Москву напасть на Украину.
Франциск также исключил возможность визита в Киев, но сказал, что будет рад пообщаться с Путиным в Кремле.
В ответ в Министерстве иностранных дел Украины осторожно напомнили папе Франциску, что единственным виновником войны в Украине является Россия, и повторили приглашение для понтифика посетить Киев.
Министерство иностранных дел Польши неофициально признает, что позиция Святого Престола противоречит польским национальным интересам.
Дипломаты стараются не привлекать излишнего внимания к заявлениям папы. Они утверждают, что догмат о непогрешимости папы касается только вопросов веры, а не внешней политики. Однако, польская миссия в Ватикане должна еще больше работать над предоставлением достоверной информации о войне в Украине.