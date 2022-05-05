Германия готовит "газовый" закон для снижения энергозависимости от России

Власти ФРГ в ближайшее время планируют принять законы, направленные на скорейшее снижение энергетической зависимости от России, сообщает Укринформ.

Об этом заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек на пресс-конференции по результатам правительственного совещания.

«Продолжается интенсивная законодательная работа над проектами, необходимыми для достижения независимости от импорта ископаемого топлива из России, к чему мы стремимся. Это, например, закон об ускоренном введении LNG (сжиженного газа), который мы подробно обсуждали и по которому до понедельника примем окончательное решение в правительстве, чтобы после обсуждения в депутатских группах его могли принять до летних каникул», - сказал Шольц.

В свою очередь Хабек пояснил, что этот закон сведет немецкие стандарты предоставления разрешений к минимуму, необходимому в Европе. Это позволит выдавать разрешения для терминалов и инфраструктуры LNG за несколько недель, а не месяцев.

Комментируя предложение Еврокомиссии о нефтяном эмбарго, которое Германия принципиально поддержала, Хабек отметил, что договорено о довольно продолжительном переходном периоде, чтобы принять все меры предосторожности. Он также подчеркнул необходимость должным образом подготовиться к отказу от российских энергоносителей солидарно, на общеевропейском уровне, прежде чем вводить санкции.

Как сообщалось, шестой пакет санкций ЕС против России включает эмбарго на импорт нефти.