Вступительная кампания-2022: новые правила приема в вузы

В 2022 году для поступающих в украинские заведения профессионального предвысшего и высшего образования будут созданы максимально возможные безопасные условия проведения вступительной кампании. Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает Сегодня.

По его словам, 4 мая Министерство юстиции зарегистрировало порядок приема для получения высшего образования в 2022 году.

"В этом году будет проведен Национальный мультипредметный тест (НМТ) на соискание степени бакалавра (магистра по медицинским и ветеринарным специальностям). НМТ состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам (украинский язык, математика, история Украины). НМТ за границей состоится в одно время с тестированием в Украине. Для разных специальностей будут установлены разные весовые коэффициенты оценок" ,– цитирует Шкарлета пресс-служба МОН.

Для будущих магистров проведут магистерский комплексный тест (МКТ) для специальностей "Право", "Международное право" и магистерский тест учебной компетентности (МТНК) для конъюнктурных специальностей.

Для проведения тестирований сформируют основную, дополнительную и специально организованную сессию. Те поступающие, которые по определенным причинам не смогут сдать тестирование на основной сессии, смогут это сделать в следующие сессии.

Для поступления на бакалаврат на места за средства бюджета и на контракт для конъюнктурных специальностей будут учитываться результаты НМТ. Для специальностей "Физическая культура и спорт", "Аудиовизуальное искусство и производство", "Дизайн" (по специализациям "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"), "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация", "Хореография", "Музыкальное искусство", "Сценическое искусство", "Архитектура и градостроительство" – результаты творческого конкурса, который, по решению заведения, может проводиться в дистанционной форме. Представление документов и подтверждение места обучения будет осуществляться через Интернет. Для вступления на контракт на неконъюнктурные специальности будут учитываться только результаты рассмотрения мотивационных писем.

Основные этапы поступления на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного):

Регистрация электронных кабинетов – с 1 июля.

Проведение творческих конкурсов – с 1 по 18 июля (бюджет + контракт), с 9 по 16 августа (только контракт).

Подача заявлений для поступления – с 29 июля до:

8 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов (состоящих с 9 по 16 августа);

23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, а также творческих конкурсов, составленных с 1 по 18 июля.

Обнародование рейтинговых списков на бюджет – не позднее 29 августа.

Подтверждение желания учиться на бюджете – 2 сентября до 18.00.

Зачисление:

бюджет – 5 сентября;

контракт – определяют правила приема заведения, но не позднее 30 сентября.

Перевод на вакантные места – до 19 сентября.

Для поступления в магистратуру будут использоваться:

на бюджет и контракт на специальности "Право", "Международное право" – результаты МКТ;

на бюджет и контракт на специальности отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право") – результаты магистерского теста учебной компетентности (МТНК) + профессионального экзамена в учебном заведении;

для поступления на другие специальности – результаты профессионального экзамена учебных заведений (бюджет) или рассмотрения мотивационного письма (контракт).

Основные этапы вступления:

Регистрация для составления МКТ и МТНК – с 27 июня по 18:00 18 июля

Основная сессия МКТ и МТНК – с 10 по 17 августа, дополнительная – с 7 по 10 сентября.

Регистрация электронных кабинетов – с 1 августа.

Подача заявлений для вступления начинается 16 августа и завершается:

23 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования вместо МТНК или МКТ;

15 сентября – для лиц, поступающих на основе результатов МТНК, МКТ или только профессионального экзамена в учебном заведении.

Обнародование рейтинговых списков на бюджет – не позднее 20 сентября.

Подтверждение желания учиться на бюджете – до 18:00 24 сентября.

Зачисление:

бюджет – 25 сентября

контракт – определяется правилами приема заведения, но не позже 30 ноября.

Перевод на вакантные места – до 10 октября.

Будет сохранена возможность воспользоваться специальными условиями конкурсного отбора для некоторых категорий абитуриентов, в частности для жителей временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий, подробные механизмы вступления для них будут доработаны в течение мая-июня.

"Следите за обновлением на сайте МОН и на официальных страницах соцсетей, поскольку возможно внесение определенных изменений относительно проведения вступительной кампании в условиях войны" , – отметили в пресс-службе ведомства.

В МОН также напомнили, что продолжительность НМТ увеличена до 120 минут.