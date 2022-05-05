Гайдай: враг обстреливал Луганщину из артиллерии, есть жертвы

Обнаружены тела еще пяти человек, погибших от обстрелов Луганской области в среду, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вчера, 4 мая, семь мощных артиллерийских обстрелов российские войска направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горную общины, четыре на Лисичанск, 24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области.

Двое из погибших в результате обстрелов – мужчины из Новоивановки, попавшие под российские обстрелы вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем мужчина из Попасной.

Гайдай добавил, что это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной общине дома горят один за другим.

На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага. Подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и «ZALA-421», написал Гайдай.

Противник пытается вести наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеет.