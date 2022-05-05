The Hill: США наращивают обучение украинских военных
Вооруженные силы США наращивают обучение украинских военных работе с новыми вооружениями. Об этом, со ссылкой на The Hill, сообщает Новое время.
В настоящее время сотни украинских военных проходят подготовку по работе с артиллерийскими системами, беспилотниками и радарами.
Обучение проходит на различных военных базах в Европе.
В настоящее время более 220 украинцев прошли обучение обращению с американской артиллерией, в частности с гаубицей M777.
Еще 20 украинских военнослужащих в воскресенье завершили недельный курс обучения работе с недавно разработанным беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost.
Еще более 50 бойцов из Украины прибудут, чтобы начать свое обучение в конце недели.
Предполагается, что после возвращения в Украину прошедшие подготовку украинские военные передадут полученные навыки другим бойцам.