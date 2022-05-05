"Газпром" решил перенаправить часть "Северного потока-2" на Россию

Российский "Газпром" решил использовать часть возможностей замороженного "Северного потока-2". Россия хочет перенаправить их для газоснабжения северо-западных регионов страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление "Газпрома".

Планируется, что российская компания использует только сухопутные газопроводы.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северного потока-2" не используется, "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северного потока-2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России" , - говорится в сообщении.

Также в "Газпроме" уточнили, что в случае подтверждения Германией восстановления морского газопровода, в работу может быть включена лишь одна нить со 100% загрузкой.

Ранее мы сообщали, что бывший глава МИД Германии признал свою ошибку за продвижение газопровода "Северный поток-2".

Также стоит напомнить, что 22 февраля в Германии остановили сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.