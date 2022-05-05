Центробанк Эстонии выпустит монету, посвященную Украине

Центральный банк Эстонии выпустит 2-евровую монету, посвященную Украине, и показал ее дизайн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Дизайн монеты создала украинка-студентка Дарья Титова, которая выехала из Харькова из-за войны и сейчас учится в Эстонской академии искусств, его уже утвердил наблюдательный совет банка.

Это рекордно быстрая разработка новой монеты – обычно процесс длится полтора года и больше.

"Мы хотели, чтобы монета, посвященная Украине и свободе, появилась как можно быстрее и чтобы дизайн разработал кто-то из украинцев. Молодые украинские студенты, профессор Ивар Сакк и Эстонская академия искусств помогли нам реализовать этот замысел" , - отметил руководитель Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Также это первый случай, когда в дизайне эстонской монеты использован иностранный текст – "Слава Украине", хотя и латиницей.

Монета должна поступить в обращение ближе к концу 2022 года, но уже с лета будет в продаже в монетных карточках, которых изготовят 40 тысяч. Цену определят перед выпуском в продажу. Вырученные средства Банк Эстонии передаст украинскому Нацбанку. В общей сложности планируют выпустить 2 миллиона таких монет.

В релизе отмечают, что выпустить посвященные Украине евромонеты планируют также центральные банки Литвы и Латвии.