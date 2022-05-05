ГУР: оккупантов награждают знаками отличия для ветеранов Второй мировой войны

За совершение геноцида украинского народа и уничтожение инфраструктуры российским военным выдают награды для военных советской армии. Об этом сообщает﻿ ГУР Минобороны Украины.

"Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорске, награждают медалями "Суворова", "За отвагу" и орденами "мужества" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что медаль Жукова предназначена для вручения ветеранам "большой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и перенесшим блокаду".