ГУР: оккупантов награждают знаками отличия для ветеранов Второй мировой войны
За совершение геноцида украинского народа и уничтожение инфраструктуры российским военным выдают награды для военных советской армии. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
"Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорске, награждают медалями "Суворова", "За отвагу" и орденами "мужества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медаль Жукова предназначена для вручения ветеранам
"большой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и перенесшим блокаду".
"Медали "За отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", - отметили в ГУР.