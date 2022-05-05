FT: Россия сможет выдержать "нефтяные" санкции при ее цене выше 44 долларов

Российская экономика способна выдержать удар от нового пакета планируемых европейских санкций, если стране удастся переориентировать экспорт нефти в Азию даже при цене не ниже 44 долларов за баррель, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

В настоящее время стоимость Brent превышает 110 долларов за баррель. В то же время, российская марка Urals торгуется в районе 70 долларов за баррель. Издание считает, что такая цена намного превышает потребности российского бюджета.

"Российский бюджет сильно зависит от экспорта нефти, на который приходилось 45% общего дохода в 2021 году. Однако власть не будет нести убытки, даже если российские производители смогут продавать свою нефть по цене 44 доллара за баррель или выше" , – говорится в материале.

Основные потенциальные покупатели нефти РФ находятся в азиатских странах. В частности, независимые НПЗ Китая уже увеличили закупки, но в то же время крупные государственные трейдеры КНР пока избегают импорта нефти из России, опасаясь западных санкций.

Аналитики отмечают, что Москве будет непросто развернуть потоки нефти в Азию. Доля европейских стран в структуре экспорта российской нефти составляла 60%, в то время как Китая – в три раза меньше.

При этом трубопроводная инфраструктура в основном ориентирована на транспортировку нефти на Запад, а пропускная способность железной дороги ограничена из-за перераспределения поставок угля на восток после введения запрета на его импорт Евросоюзом.

Экспорт нефти также может быть ограничен из-за санкций, затрагивающих транспортировку по морю.