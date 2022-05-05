"Укрпошта" будет осуществлять разовые выплаты эвакуированным украинцам

Кабинет Министров возложил на государственную Укрпошту задачу по осуществлению разовых выплат украинцам, эвакуированным из районов проведения военных действий, сообщает Новое время.

Соответствующее постановление правительства № 506 опубликовано на сайте правительства.

Указано, что Укрпошта будет осуществлять разовые выплаты наличных средств лицам, эвакуируемым из населенных пунктов в районах проведения военных действий.

Также госкомпания будет осуществлять выплаты авиаперевозчикам за перевозку грузов гуманитарной помощи, других грузов воздушными судами.

Выплаты эвакуированным лицам будут проводиться на основании сведений, полученных от Укрзализныци в разрезе каждого эвакуационного поезда в день его прибытия на железнодорожную станцию, на которой размещается промежуточный/приемный пункт эвакуации.