Залужный: ВСУ перешли в контрнаступление на Слобожанском направлении

Силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.﻿ Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Новое время.

Также Залужный рассказал о перемещении основных усилий российских оккупантов на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, он акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

В течение суток 3 мая РФ применила 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 с Каспийского моря. По состоянию на полночь минувших суток, было зафиксировано восемь запусков крылатых ракет по Украине.