Монастырский: в Украине возобновят работу камер фиксации скорости
В Украине в ближайшие дни возобновят работу камер автоматической фиксации превышения скорости автомобилей, сообщает UBR.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал в эфире телемарафона.
"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые приводят к гибели и травмированию многих людей", – заявил глава МВД.