РосСМИ заявили, что Шария отпустили под подписку

На российских пропагандистских ресурсах появилась информация, что задержанного в Испании прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде, сообщает Новое время.

Как утверждается, сейчас он находится у себя дома в Каталонии, где должен дожидаться решения по поводу экстрадиции в Украину.

Как рассказали ранее в СБУ, 4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский выразил уверенность, что экстрадиция пропагандиста — вопрос времени.