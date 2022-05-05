Госпогранслужба: ситуация на границе с Приднестровьем контролируемая

Ситуация на участке границы с непризнанным Приднестровьем контролируемая, охрана усилена. Об этом, ссылаясь на спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, сообщает Новое время.

"На линии границы с Молдовой на Приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Это направление было усилено так же, как усиленная охрана происходит на границе с Беларусью. Это не только силы Госпогранслужбы, но и другие составляющие сектора безопасности и обороны" , — сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Демченко, принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить провокаций в направлении Приднестровья.

"Мы учитываем всю нагнетаемую вокруг Приднестровья ситуацию о непонятных упреках в сторону Украины, что якобы именно Украина ведет какие-то обстрелы на территории Приднестровья. Это все не соответствует действительности. Наша основная задача — не допустить провокаций, не допустить дальнейшей эскалации, поскольку мы хорошо понимаем, что Россия может использовать эту территорию для дальнейшего наращивания своей агрессии против Украины" , — резюмировал он.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы, а местная "администрация", подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на военные сборы. В свою очередь, Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Генеральное управление разведки Минобороны также сообщало, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.