ОГП: РФ обстреляла Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Семь человек пострадали в результате вражеского обстрела Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает Офис генпрокурора.
В среду, 4 мая, РФ нанесла авиаудар по г. Святогорск (Донецкая область). Под прицел попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне являющаяся убежищем для беженцев от российской вооруженной агрессии.
В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Ранения, по предварительным данным, получили 7 гражданских граждан.
Следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.