ОГП: РФ обстреляла Свято-Успенскую Святогорскую лавру

Семь человек пострадали в результате вражеского обстрела Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает Офис генпрокурора.

В среду, 4 мая, РФ нанесла авиаудар по г. Святогорск (Донецкая область). Под прицел попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне являющаяся убежищем для беженцев от российской вооруженной агрессии.

В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Ранения, по предварительным данным, получили 7 гражданских граждан.

Следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.