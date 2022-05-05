Зеленский рассказал, каким видит "план Маршалла" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины рассказал, какой видит эффективную помощь партнеров для содействия победе и восстановлению Украины.﻿, сообщает Европейская правда.

"Как закончится эта брутальная война, которая будет решаться не только на поле боя – это зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что было разрушено российской армией. Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги за продажу нефти, газа и других ресурсов" , - отметил он.

Во-первых, отметил он, Украина сейчас, во время войны, нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

"Нужен достаточный финансовый ресурс, чтобы украинцы и украинки были обеспечены всем необходимым, пока война продолжается. Украинское государство, как распорядитель этих средств, обеспечит все насущные потребности – как оборонные, так и социальные и гуманитарные", – сказал президент.

Во-вторых, отметил Зеленский, Украине нужен стратегический план международной поддержки Украины – современный аналог "плана Маршалла".

"Мы уже готовим масштабный План восстановления Украины после войны и нуждаемся в стратегическом международном плане поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла. Это деньги, это технологии, специалисты и возможности для роста, необходимые для возвращения безопасной жизни, для модернизации и социального развития", – объяснил он.

Третье, что необходимо Украине сейчас, по мнению президента, – это быстрое движение в Европейский Союз через статус кандидата, который должен быть предоставлен именно сейчас – в условиях войны, в рамках специальной сокращенной процедуры обретения членства в ЕС.

"Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы... Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой" , – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что если помощь будет достаточной и своевременной, это будет дополнительно способствовать тому, чтобы украинцы, которые из-за войны выехали за границу, вернулись на родину.

Президент повторил свою идею о "патронате" определенных стран над областями и городами Украины, которые пострадали от боевых действий, об участии в процессе их восстановления.