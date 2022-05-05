Арестович назвал новые возможные сроки начала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины возможно не ранее середины июня. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает Новое время.

"Контрнаступление возможно при условии накопления большого количества западного оружия, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад, полностью вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. По срокам поставок, раньше середины июня я бы даже не говорил, что это возможно. Скорее всего, это вторая половина июня — июль" , — сказал он в эфире национального телемарафона.

Арестович добавил, что первое оружие, которое может остановить врага, придет в конце мая — начале июня.

В конце апреля Арестович предполагал, что Украина будет готова к наступлению с использованием западного оружия к концу мая.