В Украине хотят полностью запретить российский рубль

В Украине готовят законодательный запрет обращения российского рубля на территории страны. Также валюту страны-агрессора хотят запретить использовать для международных переводов и расчетов. Сейчас, по решению НБУ, банкам уже запрещено проводить операции в российский и беларуских рублях, сообщает Обозреватель.

В Верховной Раде зарегистрировали уже три соответствующих законопроекта. Это № 7334, № 7335 и № 7336 (авторы – депутаты от "Батьківщини"). Это не альтернативные друг другу документы, а общий пакет. Каждый законопроект отвечает за определенную сферу запрета.

Так, основной законопроект №7334 предлагает на период действия военного положения:

запретить любое использование российского рубля в Украине и для трансграничных переводов и перемещений;

принудительно ограничить право собственности на активы в российских рублях (убрать начисление процентов, комиссий и т.д.);

вывести из гражданского обращения рублевые активы, которые принадлежат резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России (этот метод отличается от их конфискации тем, что не требует решения суда);

запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, номинированными в российских рублях;

запретить официальный курс рубля (исключение – возможные репарации);

криминализировать незаконные действия с российскими рублями.

Также документ предлагает предоставить НБУ право решать, на какие другие валюты можно распространить такие же ограничения. К примеру, это может быть беларуский рубль, т.к. Беларусь способствует российской агрессии в Украине.

В законопроекте № 7335, в свою очередь, говорится об изменениях в Таможенный кодекс. Главной его целью является упрощение процедуры изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине, которая перемещается через таможенную границу.

А законопроект № 7336 устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм, прописанных в предыдущих документах. За нарушения разной тяжести в целом предлагают карать лишением свободы сроком от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком от 3 до 15 лет и с конфискацией имущества.