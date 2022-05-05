Украина и Польша подписали Меморандум по укреплению обороноспособности Украины. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Заключили сегодня соответствующий меморандум с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким" , - написал он. ﻿

Шмыгаль поблагодарил за значительную финансовую помощь Украине и всестороннюю поддержку, в том числе оружием.

"Обсудили возможности увеличения экспорта из Украины. Блокировка Россией украинских морских портов может повлечь за собой мировой продуктовый кризис. Предложил создать "зеленые коридоры" на нашей общей границе для экспорта зерна" , - сообщил глава правительства.

Среди основных вопросов нашей встречи – усиление санкций против РФ и конфискация замороженных российских активов.