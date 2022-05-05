СБУ: задержан один из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"

В Киеве контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предусматривала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену госграницы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций" , - говорится в сообщении.

Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по поводу личного приема, чтобы "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине.

Во время обысков была обнаружена документация и печати "общественных организаций", запрещенная символика, письмо из администрации президента РФ о полученном обращении, компьютерная техника, средства связи и черновые записи.

В СБУ не указали личность задержанного.