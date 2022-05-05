Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером

Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщил заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал он.

Информацию подтвердил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

"Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", - написал он.

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