Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщил заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.
"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал он.
Информацию подтвердил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.
"Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", - написал он.