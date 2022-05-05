Синегубов: РФ стягивает войска на Изюмское направление

Изюмское направление остается горячей точкой Харьковской области. Россия стягивает туда военную технику. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщил Синегубов, на Изюмском направлении враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ в частности под городом Барвенково, но несет значительные потери. Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению, потерпел поражение.

"Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. В настоящее время весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях" , - написал он.

Несмотря на то, что ВСУ оттеснили оккупантов от Харькова на северном направлении, продолжаются вражеские обстрелы жилых массивов.