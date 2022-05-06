Аналитика: как война в Украине ударит по экономике США и ЕС
Американская экономика будет становиться все сильнее и привлекать инвесторов, а вот Европу наоборот ждет определенный упадок, сообщает Сегодня.
Об этом в интервью рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
По его словам, война в Украине привела к глобальному континентальному кризису в Европе. Например, Германия ожидала, что рост после пандемического кризиса у нее будет составлять около 6%, а сейчас этот показатель сократили до 2%.
"Европа будет находиться в кризисе, а Россия под давлением санкций будет находиться в жестком кризисе. Определенным образом кризис отражается на Азиатских странах, в том числе на Китае", – рассказывает эксперт.
Америка станет страной "экономического драйва", заявил экономист, главной причиной этого Кущ считает то, что США в условиях нынешнего кризиса, напрямую связанного с ограниченностью энергоресурсов, имеет больше собственных ресурсов, чем им нужно.
"Если взять глобальные экономики, то мы видим, что только у США есть профицит энергетических ресурсов. Американцам полностью хватает собственных ресурсов, и они могут еще и экспортировать их и помогать Европе", – говорит аналитик.
Поэтому темпы роста экономики США будут крайне высокими, а Европы, напротив, затормозят.
Китай также "заденет" экономический кризис. Кущ отмечает, что фактор энергоресурсов выходит на первый план и в этом плане американский доллар снова выиграет.
Что это значит для украинцев?
Для простых граждан это означает, что доллар остается стабильной валютой и золотым стандартом, в котором можно держать сбережения
"Несколько сотен долларов под подушкой не помешает", – говорит Кущ и советует не менять доллары.
Также эксперт подчеркнул, что доллар будет гораздо более крепкой валютой, чем евро.