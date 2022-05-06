МВД: Путин 9 мая может объявить об аннексии захваченных территорий

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Новое время.

В эфире всеукраинского марафона Денисенко заявил, что в течение последней недели российские оккупанты фактически не могут продвинуться ни на одном направлении и "ищут хоть какие-то возможности, чтобы зацепиться и попробовать показать свои "победы". По его мнению, с этим и с истерией в Кремле связаны массированные ракетные удары по территории Украины в предыдущие дни.

"В Кремле сейчас есть две партии: одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой, Луганской, даже Херсонской областей и оккупированных территорий в Запорожской (ни одна из областей полностью не оккупирована, — ред.), вторая часть говорит, что, если будет аннексия, у России просто не будет шансов люфта для будущих переговорных процессов. Думаю, в ближайшие дни будет решаться, сделает ли Путин заявление" , — предположил советник главы МВД.

Ранее посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер со ссылкой на данные американской разведки заявил, что к середине мая Россия попытается присоединить временно захваченные территории в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.