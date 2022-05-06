Постпред США в ООН: ложь РФ противоречит логике и здравому смыслу

Россия занимается чистой дезинформацией, и ложь Москвы на международной арене относительно Украины и своей военной агрессии противоречит и логике, и здравому смыслу, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Она подчеркнула, что РФ неоднократно врала, в том числе, и в Совете Безопасности ООН, а также распространяла теории заговора, неправдивую информацию, и "эта ложь становилась все больше каждый раз".

Так, напомнила Томас-Гринфилд, 3 месяца назад постпред РФ при ООН заверял, что Кремль не планировал нападение в Украину, а сейчас в Москве заявляют, что "вторжение никогда не происходило".

"Они даже заявляют, что Украина атакует сама себя - сбрасывает бомбы на свои дома, своих людей, атакует свою демократию. Это ложь противоречит любой логике, здравому смыслу. Россия занимается чистой дезинформацией" , - говорит дипломат.

Также Томас-Гринфилд отметила, что всем известна правда о войне РФ против Украины, и что единственным виновником является Кремль. Она добавила, что только Москва, начавшая войну, может ее и прекратить.