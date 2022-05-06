Чехия нашла замену российской нефти после препятствования эмбарго от ЕС

Нефтепровод TAL из итальянского Триеста устранит зависимость Чехии от импорта нефти из России, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Это очень важно, если мы собираемся ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что у граждан и компаний будет достаточно нефти" , — заявил он.

По его словам, укрепление пропускной способности трубопровода TAL является ключом к уменьшению зависимости от российской нефти.

"Однако для этого требуется готовность стран, участвующих в нефтетрубопроводе — Италии, Австрии и Германии — увеличить пропускную способность" , — добавил Фиала.

Ранее президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

Сообщалось, что Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго из-за своей зависимости от нефти из РФ, поэтому препятствовали согласованию данных санкций.