Чехия нашла замену российской нефти после препятствования эмбарго от ЕС

Чехия нашла замену российской нефти после препятствования эмбарго от ЕС

Нефтепровод TAL из итальянского Триеста устранит зависимость Чехии от импорта нефти из России, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Это очень важно, если мы собираемся ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что у граждан и компаний будет достаточно нефти", — заявил он.

По его словам, укрепление пропускной способности трубопровода TAL является ключом к уменьшению зависимости от российской нефти.

"Однако для этого требуется готовность стран, участвующих в нефтетрубопроводе — Италии, Австрии и Германии — увеличить пропускную способность", — добавил Фиала.

Ранее президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

Сообщалось, что Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго из-за своей зависимости от нефти из РФ, поэтому препятствовали согласованию данных санкций.

Новости

Популярные темы форума

analytics