Пентагон: большинство войск РФ отошли от Мариуполя

Основные силы войск РФ, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от города, по которому продолжают наноситься постоянные авиационные и артиллерийские удары, сообщает Укринформ.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север" , – рассказал Кирби.

По его словам, сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, примерно равное "паре батальонных тактических групп".

Спикер Пентагона добавил, что россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".