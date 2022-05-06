Пентагон: большинство войск РФ отошли от Мариуполя
Основные силы войск РФ, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от города, по которому продолжают наноситься постоянные авиационные и артиллерийские удары, сообщает Укринформ.
Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", – рассказал Кирби.
По его словам, сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, примерно равное "паре батальонных тактических групп".
Спикер Пентагона добавил, что россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".