ОВА: в Запорожской области россияне готовятся отобрать у людей землю

По данным Запорожской ОВА, в Черниговке россияне заставляют жителей заполнять бумаги относительно собственности на землю – и таким образом хотят отобрать у людей землю, сообщает Украинская правда.

"В Черниговке оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько - в аренде" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что только после этого россияне выдадут лицензию на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, которая не указана в бумагах.