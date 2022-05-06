ОВА: оккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область

Российские войска обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области этой ночью. В результате вражеских атак, к счастью, никто не пострадал, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь тревожная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую общины. Попали по двум селам. Никто не страдал" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в Покровской общине был "прилет" вражеской ракеты.

"Попала в поле. Людей не задело" , - отметил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что войска РФ 4 мая устроили обстрел Днепропетровской области, повредив два десятка жилых домов. После оккупанты запустили две ракеты по Днепру.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру есть разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Также было прекращено движение поездов.