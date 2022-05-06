Кислица: Лавров намеренно оскорбил память миллионов евреев

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица осудил антисемитские высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова, который заявил о якобы причастности евреев к идеологии нацизма, сообщает Укринформ.

Об этом Кислица заявил на заседании Совбеза ООН, посвященного поддержанию мира и безопасности в Украине.

Такие заявления совершенно неприемлемы, сказал Кислица, отметив, что Лавров раскрыл «глубоко укорененный антисемитизм российской элиты».

"Это демонстрирует всему миру, что путинская Россия целенаправленно культивирует российское превосходство и ненависть к другим народам", - указал украинский дипломат.

По словам Кислицы, министр иностранных дел РФ практически поставил под сомнение правду о Холокосте.

«Лавров намеренно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны», - добавил он.

Ранее Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что у Гитлера была еврейская кровь, а самыми ярыми антисемитами, как правило, бывают евреи. Израиль выразил возмущение таким заявлением.

В Израиле сообщили, что Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Нафтали Беннетом якобы извинился за скандальное заявление своего министра.

В четверг Совет Безопасности ООН обсуждал проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине в условиях российской агрессии в рамках недавно принятого плана работы СБ на 2022 год «Поддержание мира и безопасности Украины».