Гайдай: на Луганщине не осталось ни одной действующей АЗС

В Луганской области не осталось ни одной действующей и неповрежденной автозаправочной станции, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия наносит ракетные удары по нефтехранилищам, бьет артиллерией по базам и АЗС, разрушая всю топливную инфраструктуру.

"Ни единой уцелевшей заправочной станции в области не осталось. Обращаюсь к водителям с просьбой более бережно относиться к потреблению топлива, воздерживаться от необязательных поездок, помня, что у государства есть необходимость в первую очередь обеспечивать им спасательные службы, медиков, полицию, военных - тех, кто ежедневно противодействует российской агрессии и оказывает помощь украинцам", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, в оккупированной Макеевке горела нефтебаза.