ОВА: на Луганщине не осталось ни одной действующей АЗС

В Луганской области не осталось ни одной действующей и неповрежденной автозаправочной станции, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия наносит ракетные удары по нефтехранилищам, бьет артиллерией по базам и АЗС, разрушая всю топливную инфраструктуру.