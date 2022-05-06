ГПСУ: очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска

Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска – "Шегини" и "Краковец" в Польшу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

На остальных пунктах пропуска нет очередей. Речь идет о следующих пунктах пропуска: