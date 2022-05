ISW: у ВСУ есть потенциал вернуть оккупированную часть Харьковской области

Аналитики американского Института исследований войны полагают, что российские войска в ближайшие дни захватят Азовсталь, что будет означать взятие под контроль Мариуполя, однако украинские войска могут деоккупировать территории Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет американского Института исследований войны (Institute for the Study of War, ISW) за 5 мая.

Украинское контрнаступление вблизи Харькова может подорвать российские силы северо-восточнее Харькова и заставить армию РФ решать, усиливать ли позиции вблизи Харькова или рисковать потерять большинство или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии.

5 мая главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска переходят к контрнаступательным действиям вокруг Харькова и Изюма. Это "стало первым прямым заявлением украинских военных о переходе к наступательным действиям", отмечают аналитики.

"За последние 24 часа украинские войска не сделали ни одного подтвержденного продвижения, но отразили попытки России вернуть утраченные позиции.

Российские силы добились незначительного прогресса в продолжении атак на востоке Украины, и украинские силы, возможно, смогут выстроить свои постоянные контратаки и успешное отражение российских атак вдоль Изюмской оси в более широкое контрнаступление, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области".

Аналитики констатируют, что российские войска продолжают безрезультатные наступательные действия на юге Харьковской области, Донецкой и Луганской областях, но за последние сутки не имеют существенных завоеваний.

"Украинские чиновники и военные подтвердили, что российские войска прорвали сам объект "Азовсталь", и подтвердили, что украинские силы теряют позиции. Российские войска, вероятно, захватят объект в ближайшие дни" , – говорится в отчете.

Американские аналитики полагают, что украинские наступательные операции вокруг Харькова нацелены на то, чтобы вытеснить российские войска из артиллерийского диапазона Харькова, вынудить российские подразделения передислоцироваться с Изюмской оси и потенциально угрожать российским линиям коммуникаций.

Российские войска провели ограниченные наступательные действия в направлении города Запорожья.

Украинские войска заявляли, что вернули под контроль территорию к западу от Херсона, но ISW не может самостоятельно подтвердить какие-либо продвижения.

Аналитики Института констатируют, что основные усилия России сосредоточены на востоке Украины, но армия РФ имеет 5 задач: одна главная и четыре вспомогательных.

Основная цель – окружение украинских войск в "котле" между трассой Изюм – Славянск и линией фронта Кременная – Рубежное – Попасная в Луганской области, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.

Четыре вспомогательных усилия: завершение захвата Мариуполя, сохранение давления на город Харьков, удержание оккупированной территории на южной оси и угроза северо-восточной Украине (в частности, Сумской области) с российской и белорусской территории.

За последние сутки российские войска не достигли существенных территориальных завоеваний на юге Харьковской, в Донецкой и Луганской областях.

Российские войска провели безуспешные атаки на Лиман, Северодонецк и Попасную.

Боевики "ДНР" заявили, что 5 мая захватили Троицкое, но изображение в соцсетях подтвердили, что украинская артиллерия нанесла значительные повреждения российским складам боеприпасов, танкам и бронетранспортерам в этом районе.