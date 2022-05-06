Ермак: будет черновик договора по гарантиям безопасности, его покажут всем

Черновик договора по гарантиям безопасности будет в открытом доступе. Документ станет предметом для обсуждений, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

По его словам, документ по гарантиям может быть не один, "если какие-то моменты будут касаться исключительно двусторонних отношений".

"Конечно, когда мы выйдем на какой-то драфт, он станет предметом обсуждений, консультаций, потому что дальше этот документ должен пойти в Раду для его ратификации. Поэтому общество, героически защищающее сегодня нашу страну, естественно, будет знать подробности обо всем. Но рамку я вам очертил" , - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что это касается не только консультаций о гарантиях, но и процесса переговоров с Россией.

Отметим, Зеленский видит США лидером среди стран-гарантов безопасности Украины.