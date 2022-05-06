Опрос: большинство граждан ЕС поддерживают вступление Украины

Более половины граждан считают, что Украина должна присоединиться к ЕС, когда будет готова, во всех странах блока, кроме Венгрии.﻿ Об этом, ссылаясь на результаты опроса Flash Eurobarometer, сообщает Европейская правда.

В среднем по ЕС 66% считают, что Украина присоединится к блоку в случае готовности. При этом, в 26 странах из 27 этот показатель превышает 50%, только в Венгрии такого мнения придерживаются 47%.

Наибольшая доля респондентов, которые соглашаются, что Украина должна вступить в ЕС, когда она будет готова, наблюдается в Португалии (87%), за ней следуют Эстония (83%), Литва (82%) и Польша (81%).

Больше всего несогласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда она будет готова, есть в Люксембурге (38%), Греции (37%), Венгрии (36%), Австрии и Болгарии (по 35%), а также на Кипре и Словакии (по 34%).

В целом, 71% опрошенных в ЕС считают, что Украина является частью европейской семьи, а 89% испытывают симпатию к украинцам.

Опрос также показал большой консенсус граждан ЕС во всех странах-членах в пользу ответа блока на вторжение России в Украину.

Большинство европейцев считают, что с начала войны ЕС проявил солидарность (79%) и был единственным (63%) и скорым (58%) в своей реакции.

Респонденты широко выступают за непреклонную поддержку Украины и ее народа. В частности, более девяти из десяти респондентов (93%) одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею принимать в ЕС людей, бегущих от войны. 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.

Восемь из десяти респондентов одобряют экономические санкции против России, из которых 55% полностью одобряют и 25% склонны одобрять.