Гайдай рассказал о "сплошном ужасе" в Северодонецке

В результате российских обстрелов погибли два человека в Северодонецке, зафиксированы разрушения домов и объектов инфраструктуры по всей Луганской области, сообщает Корреспондент.

Об этом 6 мая сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В городе (Северодонецке) вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших", - уточнил губернатор.

Еще семь домов разрушены в Рубежном, два - в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной.

Кроме того, вечером 5 мая вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство Северодонецкого Азота.