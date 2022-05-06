Гайдай рассказал о "сплошном ужасе" в Северодонецке
В результате российских обстрелов погибли два человека в Северодонецке, зафиксированы разрушения домов и объектов инфраструктуры по всей Луганской области, сообщает Корреспондент.
Об этом 6 мая сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В городе (Северодонецке) вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших", - уточнил губернатор.
Еще семь домов разрушены в Рубежном, два - в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной.
Кроме того, вечером 5 мая вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство Северодонецкого Азота.
"Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно его предупредить", - отметил Гайдай.