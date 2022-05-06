Ермак: из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских
В рамках очередного этапа эвакуации из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь" удалось вывезти около 500 гражданских. Эвакуация прошла с помощью ООН, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", - отметил он.