Ермак: из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских

В рамках очередного этапа эвакуации из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь" удалось вывезти около 500 гражданских. Эвакуация прошла с помощью ООН, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.