Die Welt: в Германии застопорились поставки Украине СЗУ "Гепард"

Правительство Германии пообещало Украине предоставить самоходные зенитные установки "Гепард", однако они так и не поступили в нашу страну. Причиной этого стала нехватка боеприпасов к ним.﻿ Об этом, со ссылкой на немецкое издание Die Welt, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Власти ФРГ 26 апреля объявили, что намерены впервые поставить Украине тяжелое вооружение – выбор пал на танки "Гепард". При этом, поставка таких самоходных зенитных установок в Украину застопорилась через 8 дней после того, как об этом объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы для танков, передает издание, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

Отмечается, что правительству Олафа Шольца с конца февраля было известно о нехватке боеприпасов для этих зенитных самоходных артустановок, из-за чего изначально было отказано в поставках.

Так, уже на 2-й день войны России против Украины оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) заявила, что может доставить "Гепарды" со склада, которые можно "относительно быстро" привести в строй.

Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Но тут есть проблема – Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий.

После этого правительство Германии решило искать подходящие боеприпасы на мировом рынке. По данным журналистов, к запланированным к поставке 30 зениткам пока есть только 23 тысяч зарядов – этого хватит лишь на полчаса работы.

До сих пор не одобрены заявки Берлина на получение разрешений на экспорт сотни БМП "Мардер", танков "Леопард-1", сотни гаубиц от KMW для поставки Украине.