РФ не была способна воплотить собственный военный план – генерал США

По словам начальника штаба Сухопутных сил США генерала Джеймса МакКонвилла, Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине, сообщает Голос Америки.

Об этом он заявил во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам по рассмотрению финансов на оборону на 2023 фискальный год и Программы обороны будущего (Future Years Defense Program).

"План, который был в России – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат" , - заявил Джеймс МакКонвилл.

Он отметил, что для выполнения подобного военного плана Россия нуждалась в значительно лучшей логистической системе.

Также генерал подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны:

"Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр Украины остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну".

"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей как у России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах" , - добавляет генерал Джеймс МакКонвилл.

Также МакКонвилл отмечал, насколько важны союзники и партнеры США в обеспечении логистики для поддержки Украины.